Трутнев рассказал о реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Почти 1,4 тысячи инвестиционных проектов реализуются на Дальнем Востоке, инвестиции по ним достигнут 3,8 триллиона рублей к 2024 году, сообщил на встрече с журналистами в рамках Дальневосточного медиасаммита во Владивостоке вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы начали работать здесь 4,5 года назад… За это время проанализирован опыт развития стран АТР, выработана модель, принято 30 федеральных законов и 165 актов правительства, которые отличают инвестплощадку на Дальнем Востоке от других территорий страны. В рамках новой инвестиционной реальности реализуются 1 тысяча 363 инвестпроекта, общий объем инвестиций достигнет 3,8 триллиона рублей", — сказал Трутнев.

Он отметил, что эти деньги придут на Дальний Восток до 2024 года.