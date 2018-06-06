Россия постарается обеспечить нужные темпы роста экономики, заявил Путин

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти РФ постараются придать новые импульсы развитию российской экономики и обеспечить необходимые темпы роста, учитывая показатели партнеров из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент России Владимир Путин.

Российский президент примет участие в саммите ШОС, который пройдет в Китае.

Путин напомнил, что ШОС создавалась как достаточно скромная организация для решения прежде всего пограничных вопросов между КНР, Россией и рядом других бывших республик Советского Союза.

"Мы ставили перед собой, повторю, скромные задачи, но постепенно, постепенно по мере решения этих проблем, достаточно узких, стало очевидным, что нас многое объединяет более серьёзных результатов, чем просто решение пограничных вопросов. И ШОС стала развиваться", — сказал президент РФ в интервью Медиакорпорации Китая.

После полноформатного принятия Индии и Пакистана, по словам Путина, стало очевидно, что ШОС превратилась в глобальную организацию.

"Это совершенно очевидный факт, потому что, смотрите, четверть мирового ВВП приходится на наши страны, 43% населения земли, 23% территории планеты. Это колоссальные ресурсы, просто колоссальные. А если ещё и иметь в виду темпы роста в Азии, темпы роста в Китае, темпы роста в Индии, мы постараемся тоже в России придать новые импульсы развития нашей экономике, обеспечить темпы, необходимые для нас", — заявил российский лидер.