МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия предлагает Южной Корее и КНДР совместные инфраструктурные проекты, речь идет о железной дороге между тремя странами, газопроводе и объектах энергетики, сказал президент РФ Владимир Путин.

"И конечно, мы со своей стороны всегда предлагали, и это остаётся на столе переговоров, трёхсторонние экономические проекты между Россией и северной частью и южной частью Корейского полуострова. Это прежде всего инфраструктурные проекты. Мы говорим о строительстве железной дороги, допустим — кстати говоря, вот к этим проектам мог бы подключиться и Китай, — между Россией, Северной Кореей, Южной Кореей. Мы говорим о прокладке газопровода. Можно подумать о строительстве различных других энергетических объектов", — сказал он в интервью Медиакорпорации Китая.

Как отметил Путин, "много возможностей для совместной работы и в трёхстороннем, и в четырёхстороннем формате, надо только двигаться в этом направлении".