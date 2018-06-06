СМИ: Трампу посоветовали освободить Канаду от пошлин на алюминий и сталь

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американский министр финансов Стивен Мнучин призвал президента США Дональда Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых введены пошлины на алюминий и сталь, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, с таким предложением Мнучин выступил во вторник в ходе встречи в Белом доме ведущих политиков из экономической сферы, в том числе директора Национального экономического совета Ларри Кудлоу, министра торговли Уилбура Росса, советника по торговле Питера Наварро, представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и главы аппарата Трампа Джона Келли.

Мнучин подчеркнул, что положительное сальдо США и Канады в торговле сталью достигает 2 миллиардов долларов, а в сфере услуг эта цифра составляет около 26 миллиардов долларов. Именно поэтому, по мнению главы американского минфина, США необходимо сделать исключение для Канады и вычеркнуть ее из списка стран, в отношении которых действуют пошлины.

В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран. Ряд стран уже отреагировали на решение США.