АСИ планирует сделать рейтинг лояльности госкомпаний к МСП ежегодным

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ), впервые представившее в этом году рейтинг лояльности госкомпаний к малому и среднему бизнесу, планирует сделать его ежегодным, так как он выявляет не только положительную динамику в области госзакупок, но и проблемы, требующие решения, сообщил в интервью РИА Новости директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян.

Рейтинг лояльности госкомпаний к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) был подготовлен АСИ совместно с ВЦИОМ и Корпорацией МСП по результатам большой пятилетней работы в области расширения доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных монополий и госкомпаний. В ходе составления рейтинга было опрошено более 2 тысяч представителей МСП – крупнейших поставщиков товаров и услуг для госкомпаний. В результате лидирующие места в рейтинге заняли компании, которые открыто проводят свои закупочные процедуры, соблюдают договорные отношения, своевременно осуществляют выплаты субъектам МСП, заключают контракты на условиях авансирования и так далее. Рейтинг был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) в конце мая.

"Мы планируем сделать этот рейтинг ежегодным, поскольку в ходе опроса представителей МСП выявилась не только положительная динамика в области госзакупок, но и проблемы, требующие решения", — сказал Аваетисян.

По его словам, например, к тендерам госкомпаний допускается бизнес только с большим опытом поставок (от трех до пяти лет). Начинающие компании, обладающие необходимой компетенцией, не могут претендовать на поставки из-за несоразмерности активов компании и размеров лотов. Кроме того, отметил Аветисян, с предпринимателей взимаются немалые средства за участие в торгах, а после отмены аукционов эти деньги не возвращаются. По-прежнему, добавил он, для участия в тендерах предприниматели вынуждены собирать большой объем документов (300-400 страниц), а большое количество электронных площадок для торгов с разными правилами участия усложняет жизнь предпринимателям.

"Когда мы только начинали работать в этом направлении, объем закупок крупных заказчиков у МСП составлял чуть более 62 миллиардов рублей. За пять лет объемы выросли более чем в 30 раз и составили свыше 2 триллионов рублей. Это 36% от общего объёма закупок крупных компаний", — сказал Аветисян.

Он подчеркнул, что для сохранения положительной динамики необходимо на постоянной системной основе выявлять, с какими проблемами сталкивается малый и средний бизнес, участвуя в тендерах, совершенствовать нормативную базу в области закупок.

Лидером рейтинга лояльности госкомпаний к субъектам МСП стала ПАО "МРСК Центра и Приволжья". В Топ-10 компаний также вошли АО "Транснефть-Сибирь", ОАО "РЖД", ПАО "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы", ПАО "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО "Московская объединенная электросетевая компания", ПАО Междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", АО "Федеральная грузовая компания", ОАО "Сетевая компания", ГК "Российские автомобильные дороги", АО "Транснефть-Верхняя Волга". Рейтинг был представлен на Петербургском международном экономическом форуме — 2018, которой прошел в конце мая.