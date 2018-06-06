"Клуб лидеров" готов помочь регионам-аутсайдерам рейтинга АСИ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Объединение предпринимателей "Клуб лидеров" готово взять шефство над регионами-аутсайдерами рейтинга инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ) и помочь региональным командам разработать модели развития, сообщил в интервью РИА Новости директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян, который возглавляет "Клуб лидеров".

Как сообщалось ранее, в конце мая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) были представлены результаты пятого Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года. Национальный рейтинг — совместный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

По словам Аветисяна, по сложившейся практике внимание всех приковано к регионам-лидерам, вошедшим в первую двадцатку.

"А нам, как объединению предпринимателей, интересно посмотреть на регионы последней десятки рейтинга. Проанализировать, по каким показателям они оказались в конце списка, что им необходимо сделать, что поменять в своей работе, чтобы вырваться из аутсайдеров", — сказал Аветисян.

Он отметил, что в некоторых регионах, например, объективным фактором низких показателей является малое количество предпринимателей, но при этом у них есть свои преимущества, например исторического или географического характера.

"Нужно посмотреть на эти регионы более пристально — выявить их скрытый потенциал, учесть региональную специфику и использовать весь этот ресурс для роста. Члены клуба лидеров могли бы стать своего рода "агентами реагирования" и помочь отстающим регионам повысить эффективность своих территорий", — сказал глава "Клуба лидеров".

По его словам, проанализировав рынок на наличие неохваченных ниш, а также используя международный опыт, лучшие практики регионов-лидеров рейтинга, результаты "контрольных закупок", члены клуба лидеров смогли бы помочь региональным командам разработать модель развития для данных точек на карте России и сделать из них точки притяжения для бизнеса.

Клуб лидеров объединяет несколько сотен предпринимателей — владельцев собственного бизнеса из более чем 40 регионов Российской Федерации. Сфера деятельности членов Клуба лидеров затрагивает различные отрасли экономики и социальной сферы. На предприятиях членов Клуба занято порядка 90 000 человек.