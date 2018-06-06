АСИ предлагает регистрировать фирмы по электронному адресу

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках подготовки обновленного плана по улучшению инвестклимата в России предложило регистрировать компании не по физическому, а по электронному адресу, сообщил в интервью РИА Новости директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян.

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект плана по улучшению делового климата до 2024 года, разработанного совместно с другими органами исполнительной власти, а также с Агентством стратегических инициатив. В документе представлен обновленный подход к работе по улучшению условий для предпринимателей.

По словам Аветисяна, в документ включены около 500 мероприятий, которые станут продолжением системной работы, проведенной в рамках реализации "дорожных карт" Национальной предпринимательской инициативы (НПИ).

"Дорожные карты уже реализованы, однако практически в каждой остались свои "болевые точки". Кроме того, у бизнеса появились и новые потребности. Создание единого плана как раз позволит решить многие проблемные вопросы с учетом уже новых запросов от предпринимателей", — пояснил Аветисян.

Он отметил, что помимо уже привычных направлений "дорожных карт" НПИ (регистрация прав собственности, упрощение процедур в градостроительной деятельности и при подключении к инженерной инфраструктуре, таможенное регулирование, корпоративное управление, налоговое администрирование) в документе представлены и такие направления, как стимулирование предпринимательской активности, человеческий капитал и производительность труда, государственное управление, оптимизация контрольно-надзорной деятельности.

"Ключевое внимание при разработке новой модели АСИ уделило формированию комфортной цифровой бизнес-среды. Например, при создании новой компании можно будет зарегистрировать ее не по физическому, а по электронному адресу", — отметил Аветисян.

Кроме того, по его словам, предприниматели просят автоматизировать процесс таможенного администрирования — когда не человек, а цифровые технологии будут обеспечивать документальную проверку и распределение функций контроля на всем протяжении движения товара: от его ввоза до конечного потребителя. Еще одно предложение — исключить личный контакт декларанта и должностного лица таможенного органа, а также документооборот на бумажных носителях, включая проверки государственных органов.

Он добавил, что предлагается также отменить госпошлину для регистрации нового бизнеса в электронном формате, так называемый "старт за ноль".

"Но чаще бизнес жалуется на то, что сложнее закрыть компанию чем открыть её. Поэтому мы предлагаем также ввести принцип "финиш за ноль", то есть упрощение закрытия бизнеса для добросовестных предпринимателей", — сказал Аветисян.