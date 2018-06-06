ЦБ не возражает против покупки акций "Возрождения" другими банками

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Банк России не возражает против того, чтобы акции банка "Возрождение" приобретали кредитные организации, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, прокомментировав интерес к акциям "Возрождения" со стороны ВТБ.

Глава ВТБ Андрей Костин в конце мая заявил, что госбанк снова заинтересовался покупкой "Возрождения" и до 1 июня даст ответ Банку России по поводу возможной сделки.

"Не в наших правилах говорить про конкретные банки и их сделки, в целом могу сказать, что мы не возражаем против того, чтобы банки приобретали акции "Возрождения", — сказала Набиуллина в интервью газете "Ведомости".

Глава ЦБ отметила, что регулятору не принципиально, кто именно будет покупать банк. "Наш интерес только в том, чтобы у "Возрождения" были ответственные собственники", — заключила она.

Основным владельцем "Возрождения" является бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. Исходя из материалов банка, по данным на февраль, шесть кипрских компаний суммарно владели 52,73% акций банка. Согласно предписанию ЦБ РФ от 6 марта, эти шесть кипрских компаний находятся под контролем Дмитрия Ананьева. После объявления о санации Промсвязьбанка ЦБ предписал Ананьеву сократить долю в акционерном капитале "Возрождения" до 10%.