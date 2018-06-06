ЦБ может повысить нормы обязательных резервов банков по валютным пассивам

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Банк России не исключает повышения нормы обязательных резервов банков по валютным пассивам, но пока такого решения нет, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы обсуждаем разные меры, но на очень ранней стадии. В том числе нормативы обязательных резервов, но там даже принципиальное решение не принято – есть плюсы и минусы. Хотя такой инструмент возможен – сделать нормы обязательных резервов по валютным пассивам выше", — сообщила Набиуллина в интервью газете "Ведомости".

Банк России сейчас предпринимает ряд мер по ограничению валютного кредитования в экономике. Регулятор ранее повысил коэффициенты риска по кредитам на цели приобретения недвижимости до 150% со 130%, по требованиям к экспортерам — до 110% со 100%, по прочим требованиям в иностранной валюте — до 130% со 110%. Указанные коэффициенты будут применяться к кредитам, выданным после 1 июля 2018 года.

Об ограничении выдачи российскими банками валютных кредитов высказались ранее главы крупнейших российских банков. Так, Сбербанк внимательно смотрит на валютные кредиты и хеджирует их, сообщал глава банка Герман Греф, подчеркивая, что не все нужно регулировать. Глава ВТБ Андрей Костин считает правильными меры по ограничению валютного кредитования: нужно дедолларизовать экономику РФ. Однако ни Сбербанк, ни ВТБ не готовы полностью отказаться от валютного кредитования.