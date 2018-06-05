Китайская ZTE подписала принципиальное соглашение с США

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Китайская компания-производитель телекоммуникационного оборудования ZTE подписала принципиальное соглашение с США, которое позволит снять введенные ранее ограничения американского министерства торговли и возобновить деловые связи, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Власти США запретили американским компаниям продавать ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Спецслужбы также высказывали озабоченность тем, что ZTE с помощью оборудования, установленного в американских сетях, сможет следить за американцами и властями США. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Впоследствии он заявил, что США могут наложить на ZTE большой штраф — до 1,3 миллиарда долларов.

По данным источников агентства, в рамках подписанного принципиального соглашения ZTE будет вынуждена выплатить штраф в размере одного миллиарда долларов, а также "передать на условное депонирование" 400 миллионов долларов" на случай нарушений в будущем".

Источники также уточнили, что министерство торговли США планирует пересмотреть прошлогоднее соглашение об урегулировании претензий и засчитать уже выплаченный китайской компанией 361 миллион долларов как часть новой сделки. "Это позволит США потребовать до 1,7 миллиарда долларов в качестве суммарного наказания", — пояснили источники.

По словам источников, достигнутое соглашение также требует от ZTE обеспечивать "свободные посещения предприятий" с целью контроля за использованием американских комплектующих в соответствии с контрактом, а также "сменить состав правления и высшего руководства в течение 30 дней".

ZTE подписала принципиальное соглашение в выходные, добавили источники агентства, однако пересмотренное соглашение об урегулировании претензий пока не подписано.