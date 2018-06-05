Члены правительства в среду обсудят налоговый маневр в нефтяной отрасли

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что в среду члены правительства обсудят вопрос по налоговому маневру в нефтяной отрасли.

Ранее во вторник РИА Новости ознакомилось с протоколом встречи 30 мая представителей нефтекомпаний с вице-премьером Дмитрием Козаком. В документе отмечается, что министерства в среду представят в правительство РФ предложения по завершению налогового маневра в нефтяной отрасли, проработанные с компаниями.

"Завтра у нас состоится встреча для того, чтобы обсудить параметры налогового маневра", — сказал Новак.

"Мы посмотрим на степень готовности согласованности завтра", — добавил он.