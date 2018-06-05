ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Вопрос о помощи властей РФ "Газпрому" в ситуации с действиями "Нафтогаза" по взысканию 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма можно будет поднимать после оценки юристов, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина же 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.