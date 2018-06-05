ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Вопрос о помощи властей РФ "Газпрому" в ситуации с действиями "Нафтогаза" по взысканию 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма можно будет поднимать после оценки юристов, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сегодня еще юридическая проработка того процесса, который был запущен, и когда будет юристами принята соответствующая оценка и будут даны рекомендации, тогда можно будет что-то говорить", — сказал Новак, отвечая на вопрос, будут ли власти РФ оказывать помощь" Газпрому" в связи с данной ситуацией.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина же 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.