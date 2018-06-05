Новаку неизвестно о просьбе США к ОПЕК увеличить добычу нефти

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что ему неизвестно о просьбе правительства США к ряду стран ОПЕК увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

"Мне об этом неизвестно", — ответил Новак журналистам на соответствующий вопрос.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года.

Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что правительство США попросило Саудовскую Аравию и некоторые другие страны ОПЕК об увеличении добычи нефти на 1 миллион баррелей в день. По данным агентства, просьба может быть связана с ростом цен на бензин в Штатах и постом президента США Дональда Трампа в его Twitter, где он выразил недовольство действиями ОПЕК, заявив, что из-за них цены на нефть искусственно завышены.

Согласно информации источников агентства, просьба американского правительства обсуждалась на неформальной встрече министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ 2 июня в Кувейте. Представители от РФ и Венесуэлы в этой встрече не принимали участия.