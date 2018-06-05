МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ограничения на поставки молока и ряда видов молочных продуктов в Россию из Белоруссии не повлияют на потребительские цены на российском рынке молока, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ.

Россельхознадзор с 6 июня вводит временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты вводятся до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции.

Ограничения затронут, в частности, пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные молоко и сливки наливом, а также сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные молоко и сливки. Под запрет попадут товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукция, которая поступает из Белоруссии в таре, например, 1-1,5 литра (то есть для массового потребителя) продолжит ввозиться в Россию.

"Поскольку данный рынок насыщен именно отечественной продукцией, введение Россельхознадзором временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции в промышленных упаковках из Республики Беларусь не повлияет на ценовую ситуацию. С другой стороны, увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, а молокоперерабатывающих предприятий — на сырое молоко", — сказали в Минсельхозе.

"Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока (для его производителей. — Прим. ред.)", — добавили в министерстве.

В Минсельхозе также отметили, что нынешний российский рынок характеризуют относительно низкие отпускные цены сельхозпроизводителей на молоко сырое. При этом потребительские цены на питьевое пастеризованное молоко сформировались на уровне 52,64 рубля за килограмм, на твердые и мягкие сычужные сыры — 479,52 рубля за килограмм, на жирный творог — 312,48 рубля за килограмм, на сливочное масло — 533,45 рубля за килограмм.