Власти Кубани компенсируют часть затрат на перевод сельхозтехники на газ

КРАСНОДАР, 5 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края готовы компенсировать часть затрат на перевод сельхозтехники на газомоторное топливо, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.
В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.
Как отметил Кондратьев, регион готов на условиях софинансирования с федерацией частично компенсировать затраты за перевод техники сельхозпроизводителей на газомоторное топливо. "Со своей стороны на уровне края мы готовы продумать механизм, чтобы компенсировать часть затрат за перевод техники на газомоторное топливо", – заявил губернатор. Он поручил министерству сельского хозяйства подготовить предложения, которые можно будет представить на рассмотрение депутатам законодательного собрания региона. Также глава края предложил подготовить обращение в правительство РФ с просьбой компенсировать часть затрат на покупку ГСМ аграриям.
Ранее сообщалось, что власти Ставропольского края в связи с ростом цен на топливо уже готовят обращение в правительство РФ с просьбой вернуть аграриям часть затрат на горюче-смазочные материалы в преддверии уборки урожая.