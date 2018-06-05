Власти Кубани компенсируют часть затрат на перевод сельхозтехники на газ

КРАСНОДАР, 5 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края готовы компенсировать часть затрат на перевод сельхозтехники на газомоторное топливо, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что такое заявление глава региона сделал на совещании в рамках Дня поля-2018, которое состоялось во вторник в Кубанском государственном аграрном университете. В ходе совещания обсуждались вопросы уборки озимых культур, а также рост стоимости топлива.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.

Как отметил Кондратьев, регион готов на условиях софинансирования с федерацией частично компенсировать затраты за перевод техники сельхозпроизводителей на газомоторное топливо. "Со своей стороны на уровне края мы готовы продумать механизм, чтобы компенсировать часть затрат за перевод техники на газомоторное топливо", – заявил губернатор. Он поручил министерству сельского хозяйства подготовить предложения, которые можно будет представить на рассмотрение депутатам законодательного собрания региона. Также глава края предложил подготовить обращение в правительство РФ с просьбой компенсировать часть затрат на покупку ГСМ аграриям.

По данным краевых властей, только треть хозяйств края успели закупить горюче-смазочные материалы до повышения цен. Губернатор призвал аграриев активнее использовать альтернативные источники ГСМ – переводить технику на газомоторное топливо. Он добавил, что в Павловском районе уже открыт крупный передвижной заправочный комплекс, и если будет соответствующий спрос, то компания "Газпром" готова развивать это направление.

Ранее сообщалось, что власти Ставропольского края в связи с ростом цен на топливо уже готовят обращение в правительство РФ с просьбой вернуть аграриям часть затрат на горюче-смазочные материалы в преддверии уборки урожая.