Госдума отклонила проект о госмонополии на производство и оборот спирта

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Документ, внесенный депутатами от ЛДПР, разрешает производство и оборот такой продукции только организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юрлица и индивидуальным предпринимателям, с которыми государство заключило договор согласно законодательству о контрактной системе в сфере закупок. Договор может быть заключен только с лицами, имеющими лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Предлагаемые изменения позволят повысить контроль за качеством производимого алкоголя и за его оборотом, что должно способствовать снижению распространения суррогатной алкогольной продукции и, как следствие, сохранению жизни и здоровья граждан, пополнению бюджета и обеспечению экономических интересов РФ, считают авторы законодательной инициативы.

Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Они обращают внимание, что законопроект не содержит положений, устанавливающих механизм введения госмонополии, что приведет к неопределенности его практической реализации. А установление государственных квот на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции может привести к снижению загрузки производственных мощностей, дефициту такой продукции на внутреннем рынке и росту цен на нее.