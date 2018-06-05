Австрия поддерживает "Северный поток - 2", заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на церемонии официальной встречи у дворца Хофбург в Вене. 5 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на церемонии официальной встречи у дворца Хофбург в Вене. 5 июня 2018

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Австрия поддерживает российские планы по увеличению поставок газа в Европу через "Северный поток — 2", сказал президент РФ Владимир Путин.

"Российские планы по увеличению поставок газа европейским потребителям, в том числе и в рамках проекта "Северный поток — 2", других энергетических инфраструктурных проектов пользуются поддержкой австрийских партнеров", — сказал Путин по итогам переговоров со своим австрийским коллегой Александером ван дер Белленом.

Президент РФ заявил о намерении продолжить обсуждение этой темы позже на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.