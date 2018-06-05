АСВ выплатит вкладчикам хабаровского банка "Уссури" около 4,3 млрд рублей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Выплаты вкладчикам хабаровского банка "Уссури", у которого ЦБ РФ в мае отозвал лицензию, составят около 4,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Решение об отзыве лицензии банка "Уссури" ЦБ принял 25 мая в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Согласно реестру обязательств кредитной организации банк "Уссури" за выплатой страхового возмещения на сумму около 4,3 миллиарда рублей могут обратиться порядка 8,2 тысячи вкладчиков, в том числе около 100 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 30 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Возмещение будет выплачиваться в четырех регионах, включая Хабаровский край, где, по данным АСВ, выплаты составят 4 миллиарда рублей 7,7 тысячи вкладчикам.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Уссури" на 1 мая занимал 275-е место в банковской системе РФ.