Цены на бензин в России выросли на 11,3% за год

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Розничные цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем и на 11,3% — по сравнению с маем прошлого года, говорится в материалах Росстата.

В январе-мае этого года рост цен составил 7,2% относительно аналогичного периода год назад.

"В мае среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на топливо моторное. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, бензин автомобильный различных марок – на 4-6%, дизельное топливо – на 5,2%", — говорится в материалах Росстата.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.

Для стабилизации ситуации с ценами на топливо на внутреннем рынке власти РФ планируют снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну задним числом с 1 июня. Кроме того, планируется не повышать их на 700 рублей с 1 июля, как было запланировано изначально.

Вице-премьер Дмитрий Козак в конце мая провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями страны, на котором была достигнута договоренность зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне 30 мая.