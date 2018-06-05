Годовая инфляция в мае осталась на уровне 2,4%

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ в мае осталась на уровне 2,4%, как и в апреле, сообщает Росстат во вторник.

Инфляция в РФ в мае в месячном выражении также осталась на уровне апреля — 0,4%.

В мае в 23 регионах прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в Новосибирской области – 0,9% в результате увеличения цен на непродовольственные товары на 1,3% и в Чукотском автономном округе – 0,8% в результате увеличения цен на непродовольственные товары и услуги на 1,9% и 1% соответственно.

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 0,4% (с начала года – 1,8% и 2% соответственно).