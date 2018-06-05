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Экономика

"Газпром" отреагировал на сообщения об аресте голландских активов

16:1605.06.2018
(обновлено: 17:55 05.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛоготип компании ГазпромЛоготип компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В "Газпроме" прокомметировали сообщения об аресте голландских активов по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража. В компании заявили, что знают о действиях "Нафтогаза", но не получали официальных уведомлений.

Офис ОАО Газпром
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Адвокат об аресте активов "Газпрома": компания – в безопасной ситуации

"Газпром" пообещал представить подробные комментарии после тщательного изучения документов от "Нафтогаза", если они официально поступят.

Российская компания намерена защищать свои права "в соответствии с применимым законодательством".

Строительство "Турецкого потока"

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что решение об аресте голландских активов "Газпрома" неприятно, но не катастрофично для российской компании.

Специалист предположил, что под удар попала дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport B.V — проектное предприятие для строительства морской части "Турецкого потока".

Здание компании Газпром в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Юрист: обжаловать постановление по "Газпрому" – самое время

При этом он отметил, что ее активы могли быть не арестованы, а заморожены. Это не значит, что транзакции по счетам заблокированы, строительство морской части "Турецкого потока" может продолжаться, рассказал эксперт в интервью RT.

Спор может затянуться

Управляющий партнер коллегии адвокатов "Железников и партнеры" Александр Железников отметил, в свою очередь, что спор из-за активов "Газпрома" может занять годы.

"Практически везде процессуальный закон очень сложный, это сложная отрасль права и достаточно тяжело прогнозировать что-то", — рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов "Железников и партнеры" Александр Железников.

Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Трубы горят: Украина решила застолбить транзит газа из России

По мнению адвоката, российская сторона обратится за юридической помощью к адвокатской компании и начнется процессуальная борьба.
"Может, будут обжалованы обеспечительные меры, скорее всего, будут поданы иски в вышестоящие инстанции по отношению к инстанции, которая приняла эти меры и вынесла решение по иску", — отметил Железников.

Очевидно, что разрешение таких споров лежит не только в области процессуальной борьбы, добавил эксперт. Учитывая статус "Газпрома", возможно, будут предприняты дипломатические пути решения этого конфликта, предположил адвокат.

Что постановил Стокгольмский арбитраж

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.
"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" — в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. В "Нафтогазе" сообщили о поддержке судом его ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а пятого июня — об аналогичном решении по активам "Газпрома" в Нидерландах.

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Экономика
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
павел павлов
И после этого Украина думает ,что победила? Ждите визовый режим.
16:28
05.06.2018
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tvell
что спор из-за активов "Газпрома" может занять годы - вопрос в другом доживет ли сам нафтогаз !!!
16:41
05.06.2018
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