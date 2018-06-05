"Аэрофлот" не намерен повышать цены на билеты в Крым

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" не намерен повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым и не будет сокращать количество рейсов в Симферополь, сообщает авиакомпания.

"Аэрофлот", как и ранее в летнем расписании, будет выполнять десять рейсов в сутки (в Симферополь – ред.). На данный момент "Аэрофлот" незначительно сократил провозную емкость на этом направлении на 1,5%, поставив самолеты меньшей размерности. Это произошло из-за объективного снижения спроса на авиаперевозки в Крым в связи с запуском Крымского моста", — говорится в сообщении.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что емкость планируемых авиарейсов в Крым в летнем сезоне у авиакомпаний РФ упала на 22,2%, или на 551 тысячу мест. Сообщалось, что прошлым летом на этом направлении было "выставлено" порядка 2,7 миллиона кресел, а в этом году — около 2,1 миллиона. Больше всех емкости сократили "Уральские авиалинии" — на 187 тысяч кресел, или 39%, Red Wings урезала план на 64 тысячи кресел (27%), "Аэрофлот" — на 51 тысячу (14%), "Россия" — на 74 тысячи (13%), "Глобус" (входит в S7) — на 42 тысячи (13%). Издание отмечало, что это произошло, в частности, из-за роста аэропортовых тарифов в Симферополе.

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