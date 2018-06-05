МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Максимальные издержки от принятия так называемого "закона Яровой" придется среди телекоммуникационных компаний РФ понести "Ростелекому", заявил старший директор, глава отдела корпораций по России и странам СНГ международного рейтингового агентства Fitch Ratings Николай Лукашевич на деловом завтраке Fitch на тему "Российский телекоммуникационный сектор: адаптация к новой регулятивной среде".

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Согласно утвержденным кабмином правилам, с 1 октября операторы должны будут в полном объеме хранить в течение полугода трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

"Мы посчитали, сколько примерно объявленные затраты представляют собой от тех цифр, которые уже озвучены. По нашим оценкам, "закон Яровой" потребует увеличения капекса (капзатрат — ред.) для разных операторов на 14-23%, что довольно существенно", — рассказал Лукашевич.

Затраты на исполнение закона, по оценкам агентства, составят 2,5-3,3% от общей выручки и 2,7-3,4% от выручки от услуг компаний. В целом, Fitch оценивает, что дополнительные капвложения в течение пяти лет для МТС составят 60 миллиардов рублей, для Veon (владеет "Вымпелкомом") — 45 миллиардов рублей, из них 6 миллиардов в 2018 году, для "Мегафона" — 35-40 миллиардов рублей. "Максимальные издержки придется понести "Ростелекому", — добавил он, не уточнив цифры.

Ранее МТС и Veon оценивали свои расходы в связи с "пакетом Яровой" сходным образом, "Мегафон" заявлял, что планирует направить на реализацию закона в 2018 году около 7-8 миллиардов рублей.

В свою очередь, "Ростелеком" называл выполнение новых правил затруднительным из-за нехватки сертифицированного оборудования. Компании может не потребоваться дополнительных инвестиций в 2018 году, поскольку оператор обладает большим количеством собственных хранилищ данных, говорил глава компании Михаил Осеевский, он также отмечал, что пока точные затраты назвать сложно, поскольку не утверждены требования к оборудованию.