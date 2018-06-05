В Минэнерго пообещали не допустить подорожания топлива

МОСКВА, 5 июн —РИА Новости. Государство не допустит роста цен на топливо в РФ из-за обнуления экспортной пошлины, о возможности которого накануне предупредила "Роснефть", и обязательно предусмотрит компенсацию для нефтепереработки, сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

В понедельник "Роснефть" сообщила, что менеджмент компании пришел к выводу, что обнуление экспортной пошлины к 2024 году, которое обсуждается в рамках завершения налогового маневра, повысит цены на топливо в РФ минимум в 1,5 раза.

"Если просто обнулить пошлину — то да, естественно все бонусы налоговые и логистические, которые отрасль получает, будут обнулены. Но естественно, никто не позволит это сделать. В этой связи предполагаются компенсаторные мероприятия. Никто этого не допустит", — прокомментировал Текслер.

По его словам, в качестве компенсаторных мер обсуждается возможное введение обратного акциза на топливо и другие возможности. При этом введение плавающего акциза не обсуждается.

"Сейчас обсуждается начало поэтапного снижения экспортной пошлины в 2019 году до 2024 года", — сказал Текслер.

"Обсуждение продолжается очень активно. Дмитрий Козак (вице-премьер РФ — ред.) поставил четкие сроки", — заключил он.