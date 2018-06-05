Эксперт прокомментировал заявление "Нафтогаза" об аресте активов "Газпрома"

МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Решение суда об аресте голландских активов "Газпрома" для выплаты $2,6 миллиардов "Нафтогазу" неприятно, но не катастрофично для российской компании, заявил в интервью RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Собеседник RT предположил, что под удар попала дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport B.V — проектное предприятие для строительства морской части "Турецкого потока".

"Я не исключаю, что ее активы могли быть, скорее всего, не арестованы, как говорит "Нафтогаз", а заморожены. Но это не значит, что заблокированы транзакции по этим счетам и поэтому невозможно проведение операций с этой компанией. Строительство морской части "Турецкого потока" может продолжаться", — отметил эксперт.

Украинская сторона также заявила, что судебные исполнители "проводят действия", которые направлены на заморозку активов "Газпрома" в швейцарских компаниях, созданных для управления "Северными потоками" — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По мнению Митраховича, "Нафтогаз" не сможет получить эти активы в качестве компенсации из-за присутствия иностранных акционеров, которые есть в первой компании и могут претендовать на долю во второй.

В декабре Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа. В российской компании заявили, что решение создали дисбаланс в пользу Киева и начали процедуру расторжения контрактов.