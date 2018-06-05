МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на формирование правовой основы деятельности промышленных технопарков.
Закон также также предлагает утвердить порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, определить полномочия правительства РФ по установлению требований к промышленным технопаркам, их инфраструктуре и управляющим компаниями промышленных технопарков, а также полномочия уполномоченного федерального органа исполнительной власти по подтверждению соответствия промышленного технопарка таким требованиям.
Данные изменения призваны способствовать модернизации промышленной инфраструктуры и увеличению количества промышленных технопарков, что в свою очередь обеспечит создание нового высокотехнологичного производства конкурентоспособной отечественной продукции.