Блумберг опубликовал список богатейших россиян

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Блумберг.

Бизнесмен обогнал основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова, который удерживал лидерство на протяжении 267 дней.

Cостояние Лисина с начала года увеличилось на 2,17 миллиарда долларов, до 20,19 миллиарда долларов. Бизнесмен стал богатейшим человеком в России после того, как акции НЛМК подорожали на 3,5%. В середине апреля издание Forbes оценивало его состояние в 19,1 миллиарда долларов.

Состояние Мордашова составляет 20,18 миллиарда долларов. С начала года оно выросло на 506 миллионов долларов.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.