На инвестпроекты сельхозпроизводителей выделили более 877 миллионов рублей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство России выделило 877,7 миллиона рублей субсидий для Марий Эл и Воронежской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Выделить в 2018 году Минсельхозу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 877 745 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", — говорится в документе.

Из документа следует, что средства будут распределены между бюджетами республики Марий Эл и Воронежской области.

"За счет выделенных средств планируется реализация 127 инвестиционных проектов, ориентированных на производство яиц, мяса крупного рогатого скота, мяса свиней, овощей, молока", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 30 мая.