Ярославская область презентует инвестиционный потенциал в Китае

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Ярославская область презентует свой экономический и инвестиционный потенциал на форуме российско-китайского межрегионального сотрудничества, который пройдет 16 июня в городе Харбин, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Я, как председатель российской части межрегионального Совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития обязательно приму участие в этом мероприятии. Поскольку форум – это действенное подспорье российским и китайским регионам и компаниям", — сказал Миронов.

"В рамках форума Ярославская область презентует экономический и инвестиционный потенциал региона и представит китайским партнёрам несколько инвестиционных проектов, разработанных Корпорацией развития Ярославской области", — добавил губернатор.

Он отметил, что в регионе уже реализуется крупный инвестпроект с участием китайской стороны. "Тутаевский моторный завод" совместно с китайской компанией Weichai Power в этом году начал реализовывать проект по производству пяти моделей двигателей. Объем инвестиций составил около 1,5 миллиарда рублей.

В числе наиболее интересных, по мнению губернатора, инвестпроектов, которые будут презентованы — строительство завода полного цикла по производству препарата "Утрожестан", входящего в список жизненно важных лекарственных средств страны.

Предприятие строит "Безен Хелскеа РУС" — дочерняя компания международной компании Besins Healthcare. Предварительный объем инвестиций — 500 миллионов рублей. Также достоин внимания, уверен Миронов, проект GÜNTEX, по выпуску профессиональной лакокрасочной продукции для авторемонта. Его реализуют компания "Русские краски" вместе с концерном АSТА (Германия).

"В промышленном парке "Новосёлки" заканчивается строительство крупного оптово-распределительного центра. Стоимость проекта – порядка 2 миллиардов рублей. Центр предназначен для хранения и транспортировки различных продуктов питания в сети продуктовых магазинов в Ярославской и соседних регионов. Объект планируем сдать в августе текущего года", — рассказал Миронов.