Путин: мы сохранили и укрепили макроэкономическую стабильность в стране

ВЕНА, 4 июн – РИА Новости. Правительство России сохранило и укрепило макроэкономическую стабильность в стране, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы сделали главное, и сейчас только на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме наши коллеги, в том числе и руководство МВФ, это отметили, – мы сделали главное: мы сохранили и укрепили макроэкономическую стабильность в стране", — сказал Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

Президент РФ во вторник, 5 июня, посетит Вену с рабочим визитом.