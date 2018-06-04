Набиуллина считает, что наличные деньги еще долго будут в обращении

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Наличные деньги будут по-прежнему использоваться еще достаточное время, несмотря на активное развитие дистанционных платежных систем, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Активно развиваются дистанционные платежи, но, на наш взгляд, наличные останутся ещё достаточное время", — сказала Набиуллина на заседании в Госдуме.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в середине мая говорила, что регулятор прогнозирует увеличение доли безналичных платежей в России в 2018 году до 47,4-50%.

По данным ЦБ, россияне в 2017 году впервые стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг, а не снятия наличных средств.