"ИрАэро" присоединилась к перевозке пассажиров "Саратовских авиалиний"

САРАТОВ, 4 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания "ИрАэро" в числе других компаний перевезет пассажиров "Саратовских авиалиний", которые ранее прекратили полеты, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Саратовских авиалиний".
"Согласно договорам, подписанным между авиакомпаниями, взяли на себя обязательства по доставке пассажиров до места назначения авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", "Ижавиа", "Руслайн", "Нордстар", "Ямал", "Турухан", "Якутия", "Уральские авиалинии", "ЮВТ Аэро", "ИрАэро". Однако в настоящее время данная услуга оказана только 272 пассажирам", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что к вечеру 4 июня "Саратовские авиалинии" вернули своим пассажирам около 116,35 миллиона рублей за 18048 билетов. "Возврат денежных средств за купленные билеты производится без удержания сборов и штрафов", — добавила представитель компании.