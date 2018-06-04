"ИрАэро" присоединилась к перевозке пассажиров "Саратовских авиалиний"

САРАТОВ, 4 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания "ИрАэро" в числе других компаний перевезет пассажиров "Саратовских авиалиний", которые ранее прекратили полеты, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Саратовских авиалиний".

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозки ее пассажиров после этого взяли на себя другие авиакомпании, но пассажиры продолжают активно сдавать билеты. Ранее "Аэрофлот", S7, "Якутия", "Руслайн", "Ювт Аэро", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "НордСтар" и "Турухан" заявили, что займутся перевозкой пассажиров "Саратовских авиалиний". Минтранс РФ ранее в понедельник заявил, что на подписании находятся соглашения с авиакомпаниями "Ямал", "Нордавиа" и "Ижавиа".

"Согласно договорам, подписанным между авиакомпаниями, взяли на себя обязательства по доставке пассажиров до места назначения авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", "Ижавиа", "Руслайн", "Нордстар", "Ямал", "Турухан", "Якутия", "Уральские авиалинии", "ЮВТ Аэро", "ИрАэро". Однако в настоящее время данная услуга оказана только 272 пассажирам", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что к вечеру 4 июня "Саратовские авиалинии" вернули своим пассажирам около 116,35 миллиона рублей за 18048 билетов. "Возврат денежных средств за купленные билеты производится без удержания сборов и штрафов", — добавила представитель компании.