Набиуллина заявила о спросе на хорошие банки

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Увеличение доли государства в банковском секторе РФ временное, спрос на хорошие и устойчивые банки есть, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"В результате санации крупных банков произошло увеличение доли государства в банковском секторе, но мы исходим из того, что это увеличение доли государства временное", — сказала она.

"Будем стремиться к тому, чтобы продавать на рынке пакеты акций (санируемых банков — ред.). Мы видим, что спрос на хорошие и устойчивые банки есть", — добавила Набиуллина.

В конце февраля глава регулятора сообщала, что с начала 2017 года из-за санаций трех крупных банков ("Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка) доля госбанков в активах банковского сектора РФ возросла до 66,2% (было 59,2%).