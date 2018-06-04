Набиуллина рассказала о том, что волнует россиян

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Банк России в ходе опроса выяснил, что россиян в настоящее время больше всего волнуют тарифы ЖКХ, уровень зарплат и рост цен, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В 2017 году в РФ была зафиксирована рекордно низкая инфляция в 2,5%.

"Уже практически год мы живем в условиях низкой инфляции вблизи целевого значения 4%. Такой инфляции в нашей стране не было. Мы считаем, что очень важно, что цель была достигнута в ранее обозначенные сроки, которые мы объявили еще в 2014 году. Для нас было важно сдержать обещание перед обществом. Это важное условие для того, что бы повысить доверие между обществом и финансовыми властями и для снижения инфляционных ожиданий", — сказала она, выступая в Госдуме.

"В 2015-2016 годах для граждан рост цен был проблемой номер один по опросам. Сейчас мы видим, что хотя беспокойство осталось, оно снизилось и опустилось на третье место. На первых двух местах тарифы ЖКХ и уровень зарплат", — указала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что рост цен всегда будет чувствительным фактором для россиян. "Мы принимаем, что рост цен будет всегда в центре внимания населения, всегда будет чувствительным фактором. Мы здесь не должны самоуспокаиваться. Мы работаем над тем, чтобы инфляция не разъедала благополучие людей. И будем удерживать инфляцию на низком уровне", — подчеркнула она.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее в понедельник заявила, что регулятор ожидает, что инфляция в 2018 году составит около 4%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин полагает, что инфляция по итогам года будет в диапазоне 2,7-3,2%.