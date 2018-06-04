Комитет Госдумы по собственности поддержал поправки в бюджет РФ на 2018 год

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об увеличении расходов федерального бюджета на 2018 год на 61,9 миллиарда рублей и перераспределении 162,8 миллиарда рублей, уже заложенных в бюджете.

Доходы бюджета текущего года увеличиваются на 1,815 триллиона рублей — до 17,073 триллиона рублей (17,4% к ВВП), расходы — на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% к ВВП). Таким образом, дефицит бюджета — 1,271 триллиона рублей, или 1,3% к ВВП, сменится профицитом, который составит 481,8 миллиарда рублей (0,5% к ВВП). Объем ВВП увеличивается с 97,462 до 98,234 триллиона рублей, а уровень годовой инфляции снижается с 4% до 2,8%.

Однако думский комитет обращает внимание, что законопроект "носит ярко выраженный технический характер и отраженные в нем показатели по большей части утратили свою актуальность". Ведь их расчет производился правительством на основании параметров (цена на нефть 49,9 доллара, рост ВВП на 2,1%, курс 58,6 рубля за доллар, инфляция 2,8%) последнего, уточненного еще в марте текущего года, прогноза социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы. Данный прогноз не учитывает важнейшие стратегические изменения, произошедшие как в России, так и в мировой экономике "в контексте роста процентных ставок и распродажи валют стран развивающихся рынков", — отмечается в заключении комитета.

Комитет напоминает, что, исходя из пояснительной записки, в проекте не нашло отражения введение санкций Запада против ряда российских компаний и физлиц, уточнение приоритетов, в том числе, озвученных в послании президента Федеральному собранию и президентском новом майском указе.

Эффект от реализации дополнительных рисков, связанных с данными факторами, будут учтены правительством при подготовке уточненного прогноза социально-экономического развития РФ, который станет основой для уточнения федерального бюджета на 2018 год осенью текущего года.