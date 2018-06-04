Цены на бензин в Москве впервые с конца марта почти прекратили рост

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Цены на бензин в Москве впервые с конца марта практически прекратили рост, увеличившись с 31 мая по 4 июня в среднем не более чем на 3 копейки, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

Согласно данным ассоциации, до конца марта 2018 года цены на бензин и дизельное топливо на АЗС столицы росли в пределах 1-2 копеек в неделю, однако потом они стали увеличиваться уже на 4-6 копеек в неделю, а к концу мая рост разогнался до 37-40 копеек за четыре дня.

Однако за период с 31 мая по 4 июня средневзвешенные цены дизельного топлива и бензина Аи-92 на АЗС Москвы выросли всего на 1 копейку и составили 44,4 рубля и 42,59 рубля за литр соответственно, цена бензина Аи-95 поднялась на 3 копейки — до 45,91 рубля за литр.

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На большинстве заправок цены не изменились, а в двух сетях даже снизились: на заправках Shell средняя цена бензина Аи-92 опустилась на 3 копейки — до 43,26 рубля за литр, на заправках "Астра АЗС" — на 7 копеек, до 44,77 рубля за литр.

При этом на заправках Shell на 7 копеек поднялись средние цены на Аи-95 (до 46,67 рубля за литр), на 14 копеек — на дизельное топливо (до 44,86 рубля за литр). На заправках "Татнефти" бензины Аи-92 и Аи-95 подорожали на 29 копеек и в среднем стали стоить 44,28 и 45,92 рубля за литр соответственно.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. По данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр. На этом фоне правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями страны, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.