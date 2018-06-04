ЦБ не видит рисков превышения инфляцией четырех процентов в этом году

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Рост цен на бензин в РФ пока не отражается на общем уровне цен, Банк России не видит рисков превышения инфляцией в 2018 году таргета 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Что касается инфляции. Я сказала, что растет цена на бензин. Пока это не отражается в общем уровне цен. Общий уровень цен у нас достаточно низкий, ниже таргета", — отметила Набиуллина.
"Мы не видим рисков, что даже то, что происходит, приведет к тому, что в этом году инфляция окажется больше 4%, больше нашего таргета. Она может прийти быстрее к 4%", — добавила она.
На этом фоне правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями страны, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.