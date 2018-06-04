Козак рассказал о дополнительной финансовой нагрузке при росте цен топлива

ГОРКИ, 4 июн — РИА Новости. Предприятия различных секторов российской экономики потратили бы за год дополнительно более 220 миллиардов рублей, если бы сохранился тренд по подорожанию бензина и дизельного топлива, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании главы правительства со своими замами.

"Дополнительное увеличение цен на бензин — это дополнительная финансовая нагрузка на другие секторы экономики. Напомню, что в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспорте, если бы сохранился этот тренд по увеличению цен на моторное топливо, это дополнительные расходы этим секторам экономики более чем на 220 миллиардов рублей в годовом исчислении", — сказал вице-премьер.

Козак в среду провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями страны, на котором была достигнута договоренность зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне 30 мая.

"Нефтяники с понимаем отнеслись к этому предложению, к этой договоренности, она в настоящее время в целом соблюдается", — доложил Козак премьеру.