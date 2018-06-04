Тюменская область заключила восемь соглашений с крупными IT-компаниями

ТЮМЕНЬ, 4 июн — РИА Новости. Восемь соглашений о намерениях с крупными IT-компаниями подписал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на форуме InnoWeek-2018, который стартовал в понедельник в Тюменском технопарке, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В наших интересах — создать условия для работы этих компаний в Тюменской области. Мы хотим, чтобы компании не только открывали у нас в регионе свои офисы и принимали на работу тюменских специалистов, но и чтобы создавали качественные IT-продукты и продавали их как в России, так и на мировом рынке. Именно на это и направлены подписанные соглашения", — привел цитату Моора представитель пресс-службы.

Врио губернатора заявил о намерении поддержать самые интересные IT-проекты, реализация которых улучшит жизнь людей.

"Мы готовы обсуждать такие идеи и помогать воплощать в жизнь. В 2017 году Тюменская область работала над тем, чтобы создать благоприятные условия для развития рынка информационных технологий. Созданы благоприятные условия для IT-компаний, в том числе, доступные и недорогие офисы, кадры, налоговая и финансовая поддержка, доступный государственный и корпоративный заказ на IT-разработки", — сказал Моор.

Форум InnoWeek-2018 продолжит работу 5 и 6 июня. В программе мероприятий — выставка и битва стартапов, круглые столы, посвященные системам "Умный город", кибербезопасности и другим актуальным, в том числе, и для Тюменской области, направлениям инновационного развития. Участники InnoWeek-2018 обсудят также перспективы развития IT-бизнеса в регионе.

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