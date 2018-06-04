Делегация США заявила Китаю о необходимости "справедливой торговли"

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Делегация США во главе с министром торговли Уилбуром Россом, проводившая на выходных переговоры в Пекине, заявила китайской стороне о необходимости "справедливой торговли", сообщил Белый дом.

"Основной темой встреч было сокращение торгового дефицита США путем облегчения поставок сельскохозяйственной и энергетической продукции с тем, чтобы удовлетворить потребительский спрос в Китае, а это, в свою очередь, поможет поддержать рост экономики и занятость в США. Официальные лица США передали, что ясной задачей президента Дональда Трампа остается достижение справедливых торговых отношений с Китаем", — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.