Правительство в целом согласовало нефтяной налоговый маневр

ГОРКИ, 4 июн — РИА Новости. Общие параметры налогового маневра согласованы, в течение недели состоится диалог с нефтяными компаниями, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Общие параметры здесь согласовали правительство, министерство финансов, министерство энергетики, ФАС, Минэкономразвития. Есть множество деталей. Договорились о том, что процедура формирования всех деталей налогового маневра будет проходить и с участием нефтедобывающих компаний, с тем чтобы мы нашли сбалансированное решение. В течение текущей недели такой диалог состоится", — сказал Козак.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что правительство РФ поддержало позицию Минфина о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019–2024 годах. По словам источников издания, знакомых с итогами совещания 30 мая у Козака, Белый дом согласовал ключевое решение — поэтапное снижение экспортной пошлины в течение шести лет уже с 2019 года, как и предлагал Минфин, а не ждать еще год, как хотели нефтяники. Продвижение по давно обсуждаемому вопросу случилось после того, как правительству было поручено найти 8 триллионов рублей на выполнение майского указа президента РФ Владимира Путина.

Большой налоговый маневр, инициированный Минфином, предполагалось проводить с 2015 года. В его рамках должно было идти постепенное снижение экспортной пошлины на нефть с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых. Но маневр сейчас приостановлен: в 2018 году пошлина была сохранена на уровне 2017 года — 30%.

По недавним расчетам Минфина, на которые ссылается издание, в первый же год постепенного завершения маневра допдоходы бюджета составят 80 миллиардов рублей и будут расти ежегодно на 75-79 миллиардов, а в шестой год они составят около 470 миллиардов рублей. В целом за период доходы бюджета составят 1,6 триллиона рублей, а нефтяники потеряют 597 миллиардов. Так, "Роснефть" может выплатить около 112 миллиардов рублей, "Новатэк" — 87,5 миллиардов, "Лукойл" — около 48 миллиардов, "Газпром нефть" — 41,3 миллиарда, New Stream — около 67 миллиардов, "Сургутнефтегаз" — 5,3 миллиарда. Существенный ущерб грозит и мини-НПЗ — 205 миллиардов рублей.