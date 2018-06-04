В аэропорту "Симферополь" объяснили причины изменения тарифов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Повышение тарифов и сборов в международном аэропорту "Симферополь" носит сбалансированный характер и практически не отразится на стоимости билетов для пассажиров, заявил журналистам гендиректор авиаузла Евгений Плаксин.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что авиакомпании РФ сократили летние планы полетов в Крым на 551 тысячу пассажиров, или на 22% по сравнению с прошлым годом, в частности, из-за кратного роста аэропортовых тарифов в Симферополе.

"Тарифная политика аэропорта "Симферополь" носит сбалансированный характер и формируется как с учетом интересов перевозчиков, так и с учетом необходимости возврата инвестиций", — сказал Плаксин журналистам.

По его словам, регулируемые тарифы авиаузла сопоставимы с аналогичными тарифами, установленными ФАС для вновь построенных и реконструированных аэропортов России.

"Изменение тарифов аэропорта происходит постепенно, их увеличение запланировано на ближайшие 4 года, что удобно для авиакомпаний и позволяет им планировать свои расходы в долгосрочной перспективе", — подчеркнул Плаксин.

При этом, по его словам, нерегулируемые тарифы аэропорта не повышались в течение нескольких лет ввиду наличия старой инфраструктуры и отсутствия достаточного количества современной техники. "На данный момент даже с учетом повышения, тарифы аэропорта "Симферополь" остаются ниже аналогичных тарифов большинства аэропортов южного региона России", — отметил Плаксин.

В то же время, гендиректор заверил, что повышение тарифов практически не отразится на стоимости билетов для пассажиров, поскольку доля аэропортовых тарифов и сборов, как правило, не превышает 10% в структуре себестоимости билета.

"В пересчете на пассажира цена кресла вырастет незначительно, при этом пассажиры и авиакомпании получают новый современный терминал и инфраструктуру мирового уровня… При этом существует ряд факторов, влияющих на себестоимость билета, на которые аэропорт повлиять не может – это и собственные расходы авиакомпаний, цена ГСМ, аэронавигационные сборы и прочие", — подчеркнул гендиректор.

Новый терминал аэропорта Симферополя, построенный менее чем за 2 года, принял первых пассажиров 16 апреля. Это самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственно-частного партнерства.

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