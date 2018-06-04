Рост цен на бензин может увеличить инфляцию на 0,2—0,4%, заявила Набиуллина

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Рост цен на бензин вызывает беспокойство у Центробанка, он может дать дополнительный прирост от 0,2 до 0,4% в общий годовой уровень инфляции, заявила на заседании в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Хотя инфляция как общий уровень цен остаётся на низком уровне — 2,4% сейчас, но в структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду прежде всего цены на бензин. В апреле бензин вырос на 6,1% в годовом выражении, а в мае — на 11,8%. Это может дать, по нашей оценке, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции — от 0,2% до 0,4%", — сказала Набиуллина.

По её словам, при этом, рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий.