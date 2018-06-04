Сечин, Патрушев и главы регионов обсудили ситуацию с ростом цен на топливо

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев и главы регионов обсудили обеспечение нефтепродуктами сельхозпроизводителей и ситуацию с ростом цен на топливо, говорится в сообщении "Роснефти".

В связи с поступающими обращениями от представителей регионов России, "Роснефть" выступила организатором встречи по вопросам стратегического развития сельского хозяйства и устойчивого обеспечения топливом субъектов РФ. Во встрече приняли участие Сечин, Патрушев, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Московской области Андрей Воробьев, руководитель Саратовской области Валерий Радаев, глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков, представители Белгородской и Ульяновской областей.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения нефтепродуктами российских сельхозпроизводителей, а также ситуацию с ростом цен на топливо на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.

Власти Ставропольского края в связи с ростом цен на топливо уже готовят обращение в правительство РФ с просьбой вернуть аграриям часть затрат на горюче-смазочные материалы в преддверии уборки урожая.