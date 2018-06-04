Россия и Пакистан прорабатывают вопрос поставок СПГ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Москва и Исламабад прорабатывают вопрос поставок СПГ по линии Газпрома и Роснефти, заявил в понедельник помощник президента Юрий Ушаков.

"Прорабатывается вопрос о поставках в Пакистан сжиженного природного газа по линии Газпрома и Роснефти", — заявил Ушаков в преддверии встречи лидеров РФ и Пакистана 9 июня "на полях" саммита ШОС в Циндао.

Ранее в правительстве РФ заявляли, что заинтересованность в подобных поставках существует "у всех основных компаний: у "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", но первые переговоры ведет "Газпром".