Рейс "Аэрофлота" из Саратова в Москву задержали на 12 часов

САРАТОВ, 4 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Рейс "Аэрофлота" из Саратова в Москву в понедельник задержан более чем на 12 часов по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Саратовские авиалинии", эксплуатирующей аэропорт вылета.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. В "Аэрофлоте", который наряду с региональный перевозчиком, выполнял ежедневно по два рейса по маршруту Саратов — Москва в обе стороны, РИА Новости ранее заявили, что компания запросила слоты на выполнение двух дополнительных рейсов в день, которые будут выполняться на самолетах SSJ100. Первый дополнительный рейс в обе стороны "Аэрофлот" пустил с 31 мая, второй — с 1 июня.

"Сегодня, 4 июня, по технической причине задерживается рейс №1357 авиакомпании "Аэрофлот"… по маршруту Москва — Саратов. Запланированный вылет по расписанию — 10.25 (9.25 мск), предполагаемый вылет- 22.30. Задержка вылета составляет 12 часов 5 минут", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на этот рейс зарегистрированы 78 пассажиров.