Мэй на саммите G7 обсудит с Трампом пошлины на сталь и алюминий

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Пошлины США на сталь и алюминий премьер Британии Тереза Мэй обсудит с американским лидером Дональдом Трампом на встрече в рамках предстоящего саммита G7, сообщила официальный представитель канцелярии британского правительства.

В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран. Евросоюз намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.

"Премьер-министр уже обсуждала этот вопрос с президентом Трампом, и она сделает это еще раз в конце этой недели", — сказала журналистам в понедельник представитель премьера.

Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

Ранее, 1 июня, Мэй заявляла, что сталь и алюминий из Великобритании и ЕС не должны облагаться в США пошлинами, а Лондон и Брюссель продолжат выработку мер по защите собственных производителей. Премьер напомнила, что Британия, ЕС и США являются близкими союзниками и всегда придерживались принципов свободной торговли.