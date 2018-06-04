Россия и Австрия отмечают 50-летие начала поставок газа

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Советский "Союзнефтеэкспорт" и австрийская OMV 50 лет назад подписали договор на поставку газа, Австрия стала первой страной в Западной Европе, заключившей с СССР газовый контракт. С 1968 году в страну было поставлено более 218 миллиардов кубометров российского газа, в 2017 году доля "Газпрома" в поставках газа в Австрию достигла 93%.

Однако рост поставок российского газа в Австрию может замедлиться, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Спрос на газ в Австрии будет расти незначительно, а снижение объемов добычи газа в Европе смогут компенсировать поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Доля российского газа значительно выросла



"Газпром" в 2017 году увеличил поставки газа в Австрию на 50,3% по сравнению с предыдущим годом — до 9,1 миллиарда кубометров. Всего в 2017 году Австрия импортировала около 9,8 миллиарда кубометров газа.

"В 2016 году была совсем другая ситуация — "Газпром" поставил 6,1 миллиарда кубометров, а потребление Австрии составило 8,7 миллиарда кубометров, ещё около 1,2 миллиарда кубометров пришлось на собственную добычу, остальное — на импорт из Норвегии", — отметил аналитик Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Александр Собко.

Доля российских поставок газа в импорте Австрии выросла в 2017 году до 93% по сравнению с 84% в 2016 году, уточнила аналитик VYGON Consulting Екатерина Колбикова. "Это во многом связано с изменением соотношения контрактных и спотовых цен. Ускоренный рост последних обусловлен увеличением потребности в газе в регионе, а также такими обстоятельствами, как взрыв на хабе Баумгартен и остановка работы нефтепровода Forties в Северном море", — сказала она.

Расти некуда, впереди СПГ



Рост спроса на газ в Австрии может ускориться, если доля угольных электростанций в стране снизится к 2025 году, считает Колбикова. "Кроме того, дополнительная импортная ниша возникнет в связи с ожидаемым падением добычи газа в стране на 50% к 2025 году", — отметила она.

Однако это не повлияет на рост поставок российского газа в Австрию, уточнил Собко. "В любом случае, наращивать поставки "Газпрому" непосредственно в Австрию уже некуда, даже в случае снижения объёмов собственной добычи, так как она относительно невелика", — сказал он.

Конкуренцию российскому газу в Австрии в среднесрочной перспективе может составить СПГ, считают эксперты. "С учетом падающей добычи газа в Европе, СПГ, скорее всего, будет замещать его долю в импорте голубого топлива Австрии, но не повлияет на объемы поставок российского газа в страну", — отметила Колбикова.

В декабре 2017 года OMV и катарская Qatargas заключили договор на поставку СПГ. OMV будет получать 1,1 миллиона тонн СПГ в год из Катара с января 2019 года. Кроме того, в декабре OMV заключила договор на поставку СПГ с американской Cheniere Energy. "Трудно сказать, заключены ли эти контракты для диверсификации собственного импорта или компания OMV намерена расширять сектор трейдинга СПГ и газа, последнее представляется более вероятным, особенно с учётом того, что поставки "Газпрома" в Австрию уже превышают необходимый импорт", — сказал Собко.