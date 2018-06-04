Козак заявил о необходимости в балансе интересов нефтяной и других отраслей

ГОРКИ, 4 июн — РИА Новости. Необходимо соблюдать баланс между рентабельностью производства нефтепродуктов и интересами других отраслей, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Мы должны понимать, что (необходимо — ред.) балансировать интересы: с одной стороны, не надо доводить ситуацию до того, чтобы производство нефтепродуктов потеряло экономический смысл внутри страны, с другой стороны — обеспечить интересы других отраслей экономики", — сказал он.

Вице-премьер также отметил, что договоренность с нефтекомпаниями о заморозке цен на топливо уже дает определенные результаты.

"По состоянию на сегодняшний день цены стабилизировались на розничном рынке, объемы биржевых торгов существенно увеличились — на 20% на бензин и на 9% на дизельное топливо. Цены с четверга на бирже упали на 1% в пятницу и субботу и на 2% по состоянию на сегодняшний день — более чем на 2% по дизельному топливу и 1,98% на бензин", — сказал Козак.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, например, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом. В мае средние розничные цены по России превысили 42 рубля за литр.