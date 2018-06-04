В ЕС не нашли компромисс по поправкам к газовому закону, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости, Мария Князева. Страны Евросоюза по-прежнему не пришли к единогласию при обсуждении проекта поправок к Газовой директиве ЕС, этот вопрос не поставлен на повестку дня совета министров энергетики стран Евросоюза 11 июня, сказал журналистам источник, знакомый с вопросом.

ЕК в ноябре предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕСа, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

"Этот вопрос не стоит на повестке дня Совета 11 июня", — сказал собеседник журналистов.

Он напомнил, что в последний раз этот вопрос рассматривался на рабочей группе 22 мая, когда обсуждались варианты компромисса по проекту поправок к закону.

"Позиции стран по-прежнему расходятся, поэтому будет необходима дополнительная работа в Совете ЕС", — подчеркнул источник.